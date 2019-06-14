Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde iki araç takibe alındı.

Narkotik ekiplerinin durduğu araçlarda ve bir evde yapılan aramalarda, 7 kilogram 696 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi.

Araçlardaki 5 kişi gözaltına alındı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında işlem başlatılan zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

