HABER

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutuklu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5-20 Ocak tarihleri arasında Antalya kent merkezi, otogar, havalimanı ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 kilo 466 gram esrar, 51 kilo 824 gram skunk, 9 bin 772 adet ecstasy hap, 432 gram eroin, 94 gram kokain, 79 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 3 hassas terazi, 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutukluAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutukluAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 26 tutuklu

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Otomobille evinden alıp, ensesinden vurarak öldürmüşlerOtomobille evinden alıp, ensesinden vurarak öldürmüşler
Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.