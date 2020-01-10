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  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınan R.K.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınan R.K. (40), mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler yaptığı takibin ardından, saat 15.00 sıralarında R.K.'nın kullandığı otomobili Gebiz Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 9 paket halinde 1280 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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