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  4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

07.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol kararı uygulandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında Zeytinköy olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcısıyla alıcısının irtibatını koparmak, bölgede bulunan uyuşturucu ve genel asayiş olaylarına anında müdahale etmek için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Antalya’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol kararı uygulandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında Zeytinköy olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcısıyla alıcısının irtibatını koparmak, bölgede bulunan uyuşturucu ve genel asayiş olaylarına anında müdahale etmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. Ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 kişinin üzerinde kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin maddeyi satın aldıkları adrese polis eş zamanlı basın düzenledi. Evde yapılan aramada, 354 sentetik ecza, 2,15 gram esrar, 3,7 gram kenevir tohumu, 2 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 62 bin 145 TL, 1 ruhsatsız silah ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve D.G., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.G. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, D.G.’ye adli kontrol şartı uygulandı.

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