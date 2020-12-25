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  4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

25.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Antalya’da polisin bir eve düzenlediği baskında 69 adet 920 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve daralı 20 gram bonzai ele geçirildi.E.G.

Antalya’da polisin bir eve düzenlediği baskında 69 adet 920 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve daralı 20 gram bonzai ele geçirildi.
E.G. ve G.G. isimli şüphelilerin Kızılarık Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde depoladığı ve depoladığı bu uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde bilgiler alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 69 adet 920 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve daralı 20 gram bonzai ele geçirdi.
Şüpheli A.G. ve G.G., cumhuriyet savcısının talimatıyla “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.G. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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