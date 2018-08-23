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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:01 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama uyuşturucu operasyonu Antalya

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