Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda H.S. ve A.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Muratpaşa ilçesindeki ikamet ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 270 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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