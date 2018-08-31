Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu pazarlayan kişi ve gruplara yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.
Çalışma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramada, toplam 524 gram eroin, 75 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 99 gram altın ve 14 bin 500 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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