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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde yol uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpekle arama yaptı.

Aramada bagaj kısmında meyve suyu kutusu içine saklanmış 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki A.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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Aksu İlçesi Antalya operasyon tutuklama uyuşturucu

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