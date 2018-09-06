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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Düden, Yeşildere ve Sinan Mahallesi ile Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan ev ve araç aramasında 39 ecstasy hap, 38 gram eroin ve 140 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya gözaltı tutuklama uyuşturucu

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