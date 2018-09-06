Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki eve yaptığı operasyonda satışa hazır halde her biri 11 gram ağırlığında 52 paket içerisine hazırlanmış 572 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili H.M. ve Y.M, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.M, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

