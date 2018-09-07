HABER

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki dört adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 138 gram esrar, 38 gram eroin ve 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Evlerdeki 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğizİçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya gözaltı operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

Fatih Portakal'dan bakana dikkat çeken 'şarbon' sorusu! 'Vahim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.