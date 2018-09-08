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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma operasyon uyuşturucu

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