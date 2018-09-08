Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lara bölgesindeki eğlence merkezlerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

