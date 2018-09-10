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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki eğlence mekanlarında uyuşturucu madde dağıtımı yapan kişi ve gruplara yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, C.K, K.Y, E.L, H.G, M.T, E.Ö, S.Ç, ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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