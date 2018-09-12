Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Side Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda İ.E, B.Ş, M.C.G. ve M.E. gözaltına alındı.
Operasyonda, ikişer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, mermi, fişek ile bir miktar eroin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, B.Ş. ve M.C.G. tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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