HABER

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Side Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda İ.E, B.Ş, M.C.G. ve M.E. gözaltına alındı.

Operasyonda, ikişer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, mermi, fişek ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, B.Ş. ve M.C.G. tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
Selçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağızSelçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız
Oruç Reis Boğaz'da...Oruç Reis Boğaz'da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.