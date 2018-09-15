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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik bölgelerde uyuşturucu satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Toplanan delillerin ardından düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda Kubilay B. ile Yılmaz G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat operasyon uyuşturucu

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