Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ç'nin kullandığı otomobili Yeşildere Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 22 kilo 440 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

