Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi, Lara semti civarı ile Kaş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik şube ekiplerinin şüphelilerin üstünde ve yakalandıkları yerlerde yaptıkları aramalarda 2 kilo 14 gram esrar, 20 gram kokain, 43 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 50 bin avro ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Ö. ve Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Y.E.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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