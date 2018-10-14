Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kemer Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen N.A. (30), G.Y. (33), M.K. (24) ve A.S. (29) gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ile G.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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