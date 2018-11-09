Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Saray Mahallesi'nde bir otoparkta M.L.D, B.S. ve T.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, 9 parça halinde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından T.Y. serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.L.D. ve B.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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