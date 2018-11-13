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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İncelemelerin ardından ekipler Saray Mahallesi, Galatasaray Caddesi ve Turhan Sokak'ta şüpheliler N.G. (23), M.Ü. (27) ve A.A. (21) gözaltına aldı. A.A'nın üst aramasında ve evinde 189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden N.G. ve M.Ü, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. A.A. ise çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer operasyonda ise polisin teknik takibine takılan şüpheli D.Y. ile otomobilinde buluştuğu S.Ü. gözaltına alındı. D.Y, "uyuşturcu madde ticareti yapmak"tan tutuklandı. S.Ü. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu

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