Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı 2 aylık çalışma sonucunda, Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen M.T, A.K, M.T, A.I, A.Ş, M.A. ve B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.T, A.K, M.T, A.I, A.Ş. ve M.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

