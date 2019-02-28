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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki iki evde arama yaptı.

Aramalarda 4 bin 500 gram skunk esrar maddesi, 900 uyuşturucu hap, 135 gram kokain, 150 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahipleri E.E. ve S.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Jandarma Manavgat

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