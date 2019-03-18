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Antalya’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

Antalya kent merkezine giriş noktalarında yapılan şok uygulamalarda iki araçta yapılan aramada 30 kilo esrar maddesi, 30.000 adet ecstasy hap ve 66 adet captagon hap ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya kent merkezine giriş noktalarında yapılan şok uygulamalarda iki araçta yapılan aramada 30 kilo esrar maddesi, 30.000 adet ecstasy hap ve 66 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Döşemealtı Akdeniz Bulvarı üzerinde yapılan şok uygulamalar esnasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.F.Ç., M.S. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken olayla bağlantısı olduğu iddia edilen dördüncü şahıs M.S. ise Kepez Devlet Hastanesi karşısında bulunan otoparkta aracıyla birlikte yakalandı.

İki araçta yapılan aramada, toplam 30 kilo 1,4 gram esrar maddesi, 30.000 adet ecstasy hap ve 66 adet captagon hap ele geçirildi. M.S., Ö.F.Ç., M.S. ve O.A. isimli şahıslar, haklarında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklanarak cezaevine gnöderildi.

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