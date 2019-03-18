Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo esrar ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda operasyon düzelendi.

Durdurulan bir araçtaki Ö.F.Ç, M.S. ve O.A. ile Kepez Devlet Hastanesi karşısındaki otoparkta araç içerisinde bekleyen M.S. gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramada, 30 kilo esrar ve 30 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

