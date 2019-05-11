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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 740 gram eroin, 2 hassas terazi, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ü. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya tutuklama uyuşturucu

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