Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 kilo 740 gram eroin, 2 hassas terazi, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ü. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

