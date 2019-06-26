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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya gözaltı operasyon tutuklama uyuşturucu

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