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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 44 kök Hint keneviri, 1 kilo 382 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ö.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya narkotik suçlar operasyon tutuklama uyuşuturucu

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