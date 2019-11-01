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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Evlerinde 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen bir eve yapılan operasyonda 50 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 900 lira ele geçirildi.

Evde bulunan M.A, Ş.A. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve Ş.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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