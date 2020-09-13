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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1’i kadın 6 şüpheliye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 541 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdahale Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 541 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdahale Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda doğu illerinden ilçeye H.Y. (29) ve A.Ç. (29) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Bunun üzerine polis, dün saat 10.30 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde 21 BN 733 plaka otobüsten inen H.Y.’yi takibe aldı. H.Y., bir süre caddede yaya olarak ilerledikten sonra A.Ç. ile buluştu. Bu sırada polisi gören 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu H.Y. ve A.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 102 gram metamfetamin bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 21 BN 733 plakalı otobüsü 06 BUE 963 plaka otomobilin takip ettiğini belirleyerek, durumu Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Antalya girişinde şüpheli otomobil polis tarafından durdurulurken, araçta bulunan Ş.K. (29), A.D. (43), H.A. (29) ve N.A. (45) isimli kadın gözaltına aldı.

Antalya Otogarında otobüste 439 gram metamfetamin ele geçirildi
Antalya Otogarında 21 BN 733 plaka otobüste yapılan aramalarda ise 439 gram metamfetamin ele geçirilirdi. Alanya’daki polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., H.A. serbest kalırken, H.Y., A.Ç., Ş.K. ve A.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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