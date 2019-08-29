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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.

Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira bulundu.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Antalya operasyon tutuklama uyuşturucu

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