Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.

Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira bulundu.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

