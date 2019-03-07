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Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Antalya’da polis tarafından yapılan 9 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Antalya’da polis tarafından yapılan 9 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde, şehirlerarası otobüs terminalinde, uluslararası havalimanında, Yeşildere Mahallesi, Gebizli Mahallesi ve Doğuyaka Mahallesinde Alan Denetimi Projesi kapsamında 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 553,5 gram eroin maddesi, 82,325 gram esrar maddesi, 11 adet ecstasy hap, 650,4 gram skunk esrar maddesi, 0,7 gram kokain maddesi, 261,9 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 14’ü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

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