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  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ile Doğuyaka mahallelerinde madde bağımlılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 112,5 gram eroin, 16,5 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 15,95 gram kokain, 13 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince "uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan da 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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