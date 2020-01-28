HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ahatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin zanlıların adreslerinde yaptığı aramalarda, 32 bin 737 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet hap uyuşturucu zanlı

En Çok Okunan Haberler

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

Kırmızı bültenle aranan rapçi Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan rapçi İstanbul'da gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.