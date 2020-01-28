Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ahatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin zanlıların adreslerinde yaptığı aramalarda, 32 bin 737 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

