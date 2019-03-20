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Antalya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Antalya’da ikamet ettikleri evde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya’da uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Antalya’da ikamet ettikleri evde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya’da uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda daralı 24,2 gram toz esrar, daralı 28,6 gram metamfetamin, daralı 23,6 gram macun esrar, 8 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 10 adet kilitli poşet ele geçirildi. Konuyla ilgili yabancı uyruklu olduğu bildirilen A.H. ve S.J. yakalandı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sağladıkları nedeniyle işlem yapılarak tutuklandı.

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