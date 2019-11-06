Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Side Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.A'nın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde uyuşturucu madde ve haplar bulunan H.A, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K.A. da yakalandı.

