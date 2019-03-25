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Antalya'da uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 14 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 118 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 14 zanlının tutuklandığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda bir kilograma yakın uyuşturucu madde, yaklaşık 400 sentetik hap, üç hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

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