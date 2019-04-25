Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, bir haftada 110 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-24 Nisan tarihlerinde il merkezi, otogar, havalimanı ve bazı mahallelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu, farklı niteliklerde toplam 8 kilo 373 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 3,8 gram metamfetamin, 16,2 gram kokain, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 110 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

