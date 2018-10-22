Antalya’da vakıf üzerinden dolandırıcılık iddiası

Manavgat ilçesinde üniversite için kurulan vakıf üzerinden 75 kişiden 11 milyon 73 bin lira toplanarak dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, Manavgat'ta özel bir eğitim kurumu yöneticileri tarafından, 2011 ve 2012'de düzenlenen toplantılarda ilçede özel bir üniversite kurulması konusunda çalışma yapıldı. Okuldaki öğrencilerin velileri olan Manavgatlı esnaf ve iş insanları, üniversite için kurulan vakfa bağışta bulundu.

A.İ'nin başkanı olduğu vakıf, 75 öğrenci velisi ve esnaftan 2013 yılı ocak ayına kadar üniversite kurulması şartıyla çek ve senetler aldı.

Bağışçılara, üniversite ve özel lise için Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yan yana 2 ayrı arsa alındığı ve yakında inşaata başlanacağı bilgisi verildi.

Sarılar Mahallesi'nde temeli atılarak bina inşaatına başlanan arsanın hazine yeri olduğu ve vakfa tahsis edilmediği ortaya çıkınca o dönem faaliyette olan Sarılar Belde Belediyesi tarafından yapı, tatil tutanağıyla yıkım kararı verildi ve inşaat yıkıldı.