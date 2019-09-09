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Antalya’da varil dolusu uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda variller içerisinde toplam 70 kilo esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya’da varil dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda variller içerisinde toplam 70 kilo esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda kırsal Dereköy Mahallesi’nde G.Y.’nin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında G.Y. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda varil içerisinde 70 kilo esrar ve bahçede ekili boyları 20 cm ile 5 metre arasında değişen 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalya’da varil dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da varil dolusu uyuşturucu ele geçirildi

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