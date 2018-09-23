HABER

Antalya'da vatandaşlara 600 kilogram aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Antalya'da vatandaşlara 600 kilogram aşure dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığınca, Antalya'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz, aşure dağıtımından önce yaptığı konuşmada, aşurenin çok renkliliği, çeşitliliği ile aslında Türkiye'ye benzediğini ve temsil ettiğini söyledi.

Küçükyılmaz, yaklaşık 4 yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde sembolik de olsa vatandaşlarla kaynaşmak için onlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, kendilerine ev sahipliği yapan Antalya'ya ve idarecilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Küçükyılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği özel tarifle hazırlanan 600 kilogram aşure, cami bahçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

PARTNERİnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...İnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...
Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiFotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
Limak Enerji'den aşure ikramıLimak Enerji'den aşure ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya aşure Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.