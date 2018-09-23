Antalya'da vatandaşlara 600 kilogram aşure dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığınca, Antalya'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit Küçükyılmaz, aşure dağıtımından önce yaptığı konuşmada, aşurenin çok renkliliği, çeşitliliği ile aslında Türkiye'ye benzediğini ve temsil ettiğini söyledi.

Küçükyılmaz, yaklaşık 4 yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde sembolik de olsa vatandaşlarla kaynaşmak için onlara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, kendilerine ev sahipliği yapan Antalya'ya ve idarecilerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Küçükyılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından Cumhurbaşkanlığı aşçılarının gönderdiği özel tarifle hazırlanan 600 kilogram aşure, cami bahçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

