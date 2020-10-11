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  4. Antalya’da virajı alamayan otomobil dükkana girdi :1 yaralı

Antalya’da virajı alamayan otomobil dükkana girdi :1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kepez ilçesinde virajı alamayan 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün kullandığı otomobil önce duvara çarptı, daha sonra da dükkana girerek durabildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde virajı alamayan 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün kullandığı otomobil önce duvara çarptı, daha sonra da dükkana girerek durabildi. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ünal K’nın (19) kullandığı 71 AAK 134 plakalı otomobil, virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk olarak caddede bulunan duvara çarpan sürücü, daha sonra da depo olarak kullanılan dükkana çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü. Ünal K’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazada otomobil hurdaya dönerken dükkanın ise camları kırıldı, aynı zamanda içeride bulunan bazı eşyalar ise zarar gördü.

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