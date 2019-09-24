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Antalya’da vücudunun yarısı olmayan kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, belden yukarısı olmayan 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi Bayat Bademleri mevkisinde yoldan 50 metre içeride ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, belden yukarısı olmayan 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi Bayat Bademleri mevkisinde yoldan 50 metre içeride ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vücudunun kalan yerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedi üzerinde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. 1 hafta yada 10 gün önce bırakıldığı tahmin edilen cesedin kimliğinin DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.

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