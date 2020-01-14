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  4. Antalya’da yaban hayatı kış yemlemesi

Antalya’da yaban hayatı kış yemlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Antalya’da yaban hayatı kış hayatı yemlemesi gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya 2 ton elma, armut, şeftali, üzüm, erik, ayva, mısır ve buğday bıraktı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.

Antalya’da yaban hayatı kış hayatı yemlemesi gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya 2 ton elma, armut, şeftali, üzüm, erik, ayva, mısır ve buğday bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yem bırakıldı. Yoğun kış şartlarının yaşandığı Antalya Elmalı Çığlıkara Tabiat Koruma Alanında doğal ortamda yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yem bırakıldı.

Besin diyetlerine uygun malzemeler bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü (Burdur-Antalya-Isparta) olarak habitatları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için kış şartlarında yemleme faaliyetleri, hayvanların besin diyetlerine uygun malzeme verilerek yapılıyor. Kış yemleme faaliyeti kapsamında Elmalı/Antalya Çığlıkara Tabiat Koruma Alanında bulunan yaban hayvanları için tabiata yaklaşık 2 ton elma, armut, şeftali, erik, üzüm ve ayva besin sepetinden oluşan yiyeceklerle gerçekleştirildi. Bu besin maddelerine ilaveten ot, mısır, buğday, yonca ile de yaban hayatı için kış yemlemesini yapıldı. Kış yemleme faaliyetleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde devam edecek.

Hayırseverler buzhanelerden getiriyor
Elmalı Çığlıkara Tabiat Koruma alanındaki 2 ton besin maddesi hayırsever vatandaşlar tarafından buzhanelerinden getirildi. Yemleme faaliyetine bölge müdürlüğü personelinin yanında muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur, Antalya ve Isparta illerinde kar yağışı ve kış şartlarına göre planlama çerçevesinde yaban hayatı kış yemlemesine zorlu tabiat şartlarına rağmen devam edileceği ifade edildi.

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