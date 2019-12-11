Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da gece yarısında yağışın hızlanacağını belirterek, "Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz." dedi. Karaloğlu, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şubat 2019 itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, uyarı sistemini dünyanın da uyguladığı renkler üzerinden yayınladığını, ilk defa kırmızı uyarının Antalya'dan verildiğini hatırlattı. Meteorolojinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört renginin olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeşilde tedbire gerek yok, sarıda tedbirli olunması gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunulmuş oluyor. Turuncuda, meteorolojik verilerin, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Kırmızıda ise büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir." diye konuştu. Kurumlar olarak alınan tedbirlerle can kayıplarının, hasarların en aza indirilebildiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya ve çevresinde şu ana kadar beklenen yağış miktarının düşmediğini bildirdi.

Serik ve Manavgat'ta 30 kilogram yağış alındığını, Antalya merkezde, Aksu, Döşemealtı ve Kemer'de de 5 ile 15 kilogram arasında yağış miktarı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti: "Esas beklentimiz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı, bugün 18.00'den sonra özellikle gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. Sabah saat 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek. Meteorolojik uyarı yapıldıktan sonra vali yardımcımızın başkanlığında, 7 ilçe belediyemizden görevlilerle karayolları, DSİ tüm kamu kuruluşlarından oluşan bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu gece de takibimiz devam edecek. Bir sorun yaşamadan bu süreci tamamlamayı ümit ediyorum. Vatandaşların duyarlılığına ihtiyacımız var. Su baskını riski olan bölgelerdeki vatandaşlarımızın, tedbirli, dikkatli ve uyanık olmasını öneriyoruz." Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), itfaiye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekiplerinin gece de görevleri başında olacağını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi: