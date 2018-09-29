Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün tropik fırtınadan etkileneceğini duyurduğu Antalya'da yağmur etkili oldu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmurun aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tropik fırtınadan etkileneceğini duyurduğu Antalya'da saat 14.00 sıralarında yağmur başladı. Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Denizde serinleyen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmur nedeniyle kaldıkları otellere girmek zorunda kaldı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerin yanı sıra otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu da yaşandı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri aralıklarla devam edecek yağış nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.
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