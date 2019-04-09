HABER

Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, alkol ve parfüm kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yukarıhisar, Side ve Çağlayan mahallerinde düzenlenen operasyonlarda, 353 şişe gümrük kaçağı parfüm, 25 şişe sahte alkol, 8 bin 294 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyorCeylanpınar’da sağanak yağış etkili oluyor
AİHM'e Türk kadın yargıç!AİHM'e Türk kadın yargıç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümrük kaçağı Manavgat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi

AİHM'e Türk kadın yargıç!

Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.