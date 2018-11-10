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Antalya'da yaklaşık 300 hekim "Aşı Okulu"nda buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: - "Amacımız, aşı alanındaki doğru bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneğince genç hekimlere yönelik düzenlenen "Aşı Okulu", Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıya, yaklaşık 300 genç hekim katıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Aşı Sempozyumu, son 6 yıldır da Ulusal Aşı Çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Aşı sempozyumunda, bilimsel anlamdaki gelişmeleri, akademik camiaya duyurduklarını, aşı çalıştayında ise ilgili dernek ve kurumları bir araya getirdiklerini anlatan Ceyhan, "Aşı Okulu" projesinde ise genç hekimleri buluşturduklarını bildirdi.

Programda aşıyla ilgili temel bilgileri, son yıllarda olan gelişmeleri ve Türkiye'deki bilimsel çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Ceyhan, şunları kaydetti:

"Amacımız aşı alanındaki doğru bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak. Çünkü aşılama sürekli değişen, yenileri eklenen bir konudur. Aşıyla milyonları kurtarıyorsunuz ve hastalıkları ortadan kaldırıyorsunuz. Dünya tarihinde şükran duymamız gereken 10 büyük buluşun arasında aşı yer alıyor. Aşının keşfi, elektrikten, televizyondan ve benzeri ürünlerin keşfinden çok daha büyük bir olay. Çünkü hiçbiri insana bu kadar katkı sağlamıyor."

"Aşı Okulu", yarın gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

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Antalya Aşı Okulu Mehmet Ceyhan

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