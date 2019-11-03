HABER

Antalya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

Antalya’da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Hatice Yalnız evinde ölü bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726.

Antalya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Antalya’da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Hatice Yalnız evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726. Sokak’taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Hatice Yalnız’dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, eve gelerek kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Yalnız’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalnız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Hatice Yalnız’ın cesedi morga kaldırıldı.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladıEşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı
Kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulunduKendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.